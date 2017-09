Tänavust Draama festivali kirjeldavad fenomenid

Põllu sõnul võiks tänavust teatrifestivali kirjeldada eelkõige sõnaga "fenomenid". Tänavune festival on teravamate servadega: kestuselt lühem ja programmilt tihedam. Festivali kavas on kokku kakskümmend seitse lavastust kahekümne kahelt erinevalt kollektiivilt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me oleme mõnes mõttes fookust ümber pannud, et me enam ei ütlegi, et me näitame Eesti kõige paremat teatrit. See on ka võimatu, sest esiteks juba see, mis on kõige parem, on keeruline sõnastada. Pigem me ütleme, et me näitame Eesti head teatrit ja eriilmelist teatrit. Millised on need koordinaadid, need punktid, mis suunas Eesti teater areneb ja mis ilmingud on praegu tugevad," lausus Põllu.

Seega on festivali kavas nii näitlejateatrit, füüsilist teatrit kui ka näiteks multimeediateatrit. Festivali kõrvalprogramm OFF tegeleb tänavu niinimetatud ületoodetud teatri küsimusega. "Eesti teatris viimasel ajal hakkab tekkima aina rohkem väiketeatreid. Aina rohkem räägitakse sellest, et miks need teatrid tekivad, kas teatrikoolist tuleb liiga palju inimesi, kes ei mahu enam riigiteatrisse või ei olegi tarvis enam mahtuda riigiteatrisse ja kas me oleme siis lõpetajad, kes me riigiteatrisse tööle ei lähe, kas me oleme ületoodetud või siis me oleme ise oma tee valinud," selgitas programmi kunstiline juht Kaija M Kalvet.

Off-programmis jõuab laupäeval ainuettekandena lavale ka lavastus "Ületoodetud teater", kus vabakutselised näitlejad ise oma olukorra praeguses teatripildis absurdivõtmes kokku võtavad.

Täna avatud festivaliga saab alguse Draama kogu aasta kestev programm, mis jätkub Draamamaa festivaliga Tallinnas. "Talvel läheb Draama festival Pärnusse, kus minnakse vaatama kõiki neid lavastusi, mida Endla teater seekord ei toonud festivalile, sest neil on vaja teha esietendus täpselt festivali lõpuks. Ja siis on loodetavasti ka järgmise aasta kevadel Draama festivali neljas ilmumine siis enne sügist, kus Draama festival läheb linna, kus ei ole teatrit ja viiakse siis erinevate teatrite lavastusi sinna linna koos meluga," selgitas Põllu.