William Shakespeare'i näidendid uues kuues: Othello rolli asub veinipurk

Briti teatritrupi Forced Entertainment suurprojekt "Kogutud teosed: lauapealne Shakespeare" koosneb 36 40-minutilisest etendusest, mida mängitakse kuuel järjestikusel päeval Kanuti Gildi SAALis. Suure inglase suured teosed kantakse ette ruutmeetrisel köögilaual ning rollid on jagatud kõige tavalisema majakraami vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mänguasjade valikul on etendajad otsinud igale näidendile sobiva meeleolu, värvigamma ja esemete koosluse. Näiteks Othello castingu läbisid esemed, mis seostuvad kõrtsilauaga.

"See on üks trimpav seltskond. Othellot mängib väike veinipurk, mille värv sobib hästi sellele tegelasele, õrn Desdemona on aga valge-kuldne toonikupurgike. Kuratlik Jago on sigaretipakk. Ja Rodrigo, kes teeb musta tööd Jago tarbeks, on tulemasin," kirjeldas etendaja Catherine Naden.

Eelmisel aastal pikaajalise teatrikunsti arendamise eest prestiižika Ibseni teatri auhinnaga pärjatud Forced Entertainment tegutseb juba 33 aastat, trupi põhituumiku moodustab kuus etenduskunstnikku.

"Meie trupp koosneb mõttekaaslastest, mängime paljudes eri laadides. Tallinnas etendame Shakespeare'i kogutud teoseid ja autoriteksti kasutamine on meie jaoks üsna ebatavaline. Meie tööd kasvavad enamasti välja meie oma ideedest, pakkudes elavat teatrikogemust," lubas Naden.