Sügis-talvel esilinastub üle kümne kodumaise filmi

"Me suudame välja tuua kümme filmi aastas. Nii vähemuskaastootmises kui ka Eesti filmid. Praegu tuleb välja 12 filmi sel aastal, aga need on need, mis oleks pidanud linastuma võib-olla eelmisel aastal," selgitas Eesti Filmi Instituudi juhataja Edith Sepp "Aktuaalsele kaamerale".

Septembris esilinastuvad Ivar Murru "Tuhamäed", Katrin ja Andres Maimiku "Minu näoga onu" ja Marianna Kaadi "14 käänet". Oktoobris tuuakse vaatajate ette "Nukud ja tootemid" (Kadriann Kibus), "Keti lõpp" (Priit Pääsuke), "Sõda" (Sulev Keedus), "Munk" (Zaza Urushadze) ja "Vanamehed" (Andres Puustusmaa). Novembris jõuavad PÖFF-il vaatajateni "Luik" (Asa Hjörleifsdottir), "Igitee" (AJ Annila) ja "Mehetapja. Süütu. Vari" (Sulev Keedus).

"Kui filmid esilinastuvad, siis nad alati linastuvad mingid korrad ka pealinna kinodes ja Tartu kinodes, nii et oleks tore, kui ka maakinod rohkem võtaksid Eesti dokumentalistikat ja Eesti filmi laiemalt," ütles EFI filmiekspert Kaarel Kuurmaa.