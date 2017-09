Suri Cani asutajaliige Holger Czukay

Meie seast lahkus 79-aastasena legendaarse Saksa bändi Can asutajaliige ning sämplingupioneer Holger Czukay.

Ajalehe Kölner Stadt-Anzeiger andmetel leiti Czukay Cani originaalstuudiost Weilerswistis, kus ta oli väidetavalt elanud. Tema surma põhjus on teadmata. Tegemist on juba teise Cani liikmega, kes sel aastal meie seast lahkub - jaanuaris suri bändi trummar Jaki Liebezeit.

Lisaks üheksale albumile, mis ilmusid koos Caniga, andis Holger Czukay välja hulga sooloalbumeid, neist viimane "Eleven Years Innerspace" jõudis kuulajateni 2015. aastal. 1977. aastal lahkus ta Canist, et keskenduda rohkem just soolokarjäärile. Aastate jooksul on ta teinud koostööd ka paljude teiste muusikutega, nende seas U.N.K.L.E., Brian Eno ja Eurythmics.

Juulis andis Can välja kogumikalbumi "The Singles", kuhu olid koondatud bändi olulisemad lood läbi aastate. 2018. aastal ilmub ansamblist ka autobiograafia "All Gates Open".