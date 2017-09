Tristan Priimägi: "Ruudu" peategelane meenutab mulle Õunpuu Püha Tõnu

"Ruben Östlundi üks iseloomujooni kogu tema filmograafias on see, et ta on väga õpetlik," selgitas Priimägi ja nentis, et didaktilisusega on samas häda, et tihti muutub see väga tüütuks. "Sellest saab aga Östlund hästi aru ning mõistab, et ta saab seda tasakaalustada koomikaga, tema filmides on must huumor väga oluline komponent, et näidata seda tasakaalu."

"Ruut" räägib Priimägi sõnul ühest heal järjel moodsa kunsti galerii direktorist, kellel varastatakse ära mobiiltelefon. "Peategelane püüab pisut ebatavalisel meetodil oma telefoni tagasi saada, astudes oma sotsiaalsest rollist välja, mis vallandab aga lumepalliefekti, kus sündmused veavad teda üha keerulisemasse olukorda," ütles ta ja lisas, et Östlundi filmides on alati sama teema, mis näitab, et me peaksime proovima oma rutiinist ja kombestikust välja murda, mis nõuab meilt aga ühiskondlikku arvamusega vastuollu minekut, pannes meid võitlema tekkiva häbitundega. "Kaasaegse õhtumaa inimese häbitunne, mis jääb inimlikkusele jalgu, on Ruben Östlundi põhiteema."

"Mulle meenutab "Ruudu" peategelane Õunpuu Püha Tõnu, sest teema on laias laastus sama, kus mees üritab astuda oma sotsiaalse staatuse vastu, kuidas ühiskond selle siis ära karistab ja kõik stabiliseerub alles siis, kui inimesed võtavad uuesti omaks enda kohad ühiskonnas."

"Film räägib üsnagi keerulistest teemadest, aga ei anna samas vastuseid ette," sõnas ta ja tõdes, et tegemist on Östlundi kõige ambivalentsema filmiga. "Seal on nii palju erinevaid tasandeid, kuidas seda filmi lugeda, ka kommentaarina kaasaegse kunsti aadressil, samuti kommentaarina vägivalla teemal ühiskonnas."