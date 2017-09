Jürgen Rooste EKKMi näitusest: klassikaline postmodernne mäng

EKKMis on avatud näitus "(Hüper)emotsionaalne: SINA". Kunstnikud on loonud sinna lõbustuspargi, kus saab kunstis lustida, teatab "OP".

Saates külastasid Näitust Rebeka Põldsam ja Jürgen Rooste.

Põldsam kirjeldas oma kolleegide reaktsioon näituse avamiselt:

"Kaks kolleegi käisid näitusel ringi ja peaaegu värisesid pahameelest. Nad olid nii kurjad, et miks see näitus mitte midagi ei ütle. Mitte ühtegi seisukohta ei võeta, mitte midagi suuremat kui vormimäng siin ei ole. See sobib selle näitusega väga hästi, sest ülemisel korrusel on võimalik lõhkuda nõusid, et ennast välja elada ja seda mu sõbrad ka tegid."

"Ta on klassikaline postmodernne, irooniline mäng. Sarkastiline mäng. Meid visatakse tühja ruumi ja öeldakse, et kui sa sellest ise kunsti ei tee, siis see ei olegi midagi. Mis on tõsi," rääkis aga Rooste.

Kunstnikud: Liisi Eelmaa, Corinna Helenelund, Krõõt Juurak, Kimmo Modig, Mihkel Tomberg, Sigrid Viir, Julian Weber

Kuraator: Evelyn Raudsepp

Näitus on avatud 10. septembrini.