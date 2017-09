Heili Sibrits andis kolm soovitust DRAAMA teatrifestivaliks

"Ivar Põllu koostatud DRAAMA festivali programmis on lavastusi, mis näitavad meile klassikalise psühholoogilise teatri tugevusi, samas on seal ka teatri piire kombavaid lavastusi ning võimsat energiaplahvatust," kinnitas Sibrits.

Renate Keerd "Vaimukuskuss"

Von Krahli teater

"Renate Keerd on Von Krahli mustade seinte vahel näitamas meeste võimuvõitlust, me näeme, kuidas hierarhiad luuakse, kuidas need lammutatakse, kuidas igatsetakse sõprust ja tunnustust, kuidas reedetakse," sõnas ta ning lisas, et see on ootamatute vahenditega lavastus. "Sa lähed saalist ära kergema ja rõõmsamana ning suudad järgmine päev jälle sellele nõmedusele otsa vaadata."

Priit Võigemast "Kummi T"

Von Krahli teater

"Seal ei viibutata näppu ega loeta moraali, vaid me näeme laval veepüstolitega ringi jooksvaid näitlejaid, kes lustivad sajaprotsendiliselt ning tekib küsimus, kas niimoodi tohib," selgitas Sibrits ja tõi välja, et kuigi lavastus on mõeldud lastele ja noortele, siis võiksid seda vaadata ka täiskasvanud. "Mõtlemist on seal palju."

Maria Peterson "Isa"

Theatrum

Heili Sibritsa sõnul tasub lavastust "Isa" vaadata juba seetõttu, et üle mitme aasta näeb laval Lembit Petersoni. "Ta teeb väga nüansirikka ja viimistletud rolli vananeva mehena, kes kaotab kontrolli oma mälu ja elu üle," ütles ta ja nentis, et vaatajana viiakse meid vanamehe pähe ning läbi argiste situatsioonide oleme samasuguses segaduses kui see meeski, et mis siis päriselt toimub. "Me ei tea ja me oleme kuni lõpuni selle mehega kaasas, ta jõuab meie hinge ja naha vahele, see on tohutult hinge kriipiv ja sügav lugu."

DRAAMA festival toimub Tartus 5. kuni 9. septembrini.