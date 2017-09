Marianna Liik sai Luzernis noore helilooja auhinna

Roche Young Commisions on algatus, mille raames antakse kahele alla 30-aastastele heliloojatele võimalus luua kahe aastaga tellimusteos sünfooniaorkestrile, mis tuleb esitatamisele Luzerni Festivalil. Uskudes, et kunstiline kreatiivsus ergutab teadust ja innovatsiooni ning looming aitab luua uusi seoseid, on igal aastal kontserdile kutsutud ka 60 noort teadlast.

“Luzern on suurepärane uue muusika keskus ja sealses muusikaelus osalemine on eriline võimalus. Sümfooniaorkestrile kirjutamine, sellest keerukast organismist aru saamine ja kasutama õppimine on mulle alati huvi pakkunud. Aasta pärast on proov, kus Luzerni Festivali Akadeemia orkester mängib esialgset versiooni teosest, mis on hea võimalus järelduste tegemiseks, täiendusteks ja muudatusteks. Lisaks saan konsulteerida ning mõtteid vahetada dirigendiga, kelle juhtimisel kahe aasta pärast minu teose esiettekanne toimub,” on helilooja ootusärev.

Samuti rõõmustab Marianna ainulaadse võimaluse üle teose üle arutada Luzerni Festivali kunstilise juhi Wolfgang Rihmiga.

Marianna Liik (1992) on kirjutanud muusikat orkestrile, ansamblitele, koorile ning elektroonilisi teoseid. Tema eriliseks huviks on elektrooniliste ja akustiliste väljendusvahendite ühendamisel tekkiv kõlamaailm. Marianna Liik pälvis Rahvusvahelisel heliloojate rostrumil 2013. aastal Prahas alla 30-aastaste kategoorias teise koha oma elektroonilise teosega "Mets".

Novembris 2014 võitis ta Euroopa filmimuusika ja -heli festivalil "SoundTrack_Cologne 11" Westdeutscher Rundfunki filmimuusika preemia. Liik on osalenud Fausto Sebastiani, Daniele Bravi, Bryan Christiani, Niels Rosing-Schow ja Ivan Fedele meistrikursustel.