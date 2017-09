Kuberneri aia monumendi ideekonkurss annab kunstnikele vabad käed

Riigikogu kantselei kuulutas välja ideekonkursi Kuberneri aeda monumendi rajamiseks. Kui varasemalt on arutletud Kuberneri aeda Konstantin Pätsi monumendi rajamise üle, siis algav konkurss annab kunstnikele vabad käed omariikluse mõtestamiseks. Monumendi eeldatav valmimisaeg on 2019. aastal.

Omariikluse monument rajatakse muinsuskaitse all olevasse Kuberneri aeda pärnapuude vahele. Paika, kus nõukogude ajal asus Johannes Lauristini monument.

Žüriiliige Mart Kalm ütles, et võistlustingimused lubavad kasutada ka Lauristini pjedestaali, aga siis peaks monument olema kuni viis meetrit kõrge ning teljeline asukoht näeb ette, et ta peaks olema tsentraalne.

Riigikogu kantselei majandusosakonna juhataja Argo Koppeli sõnul peab monument sobima ajaloolise asukohaga, mõjuma esinduslikult ja kaasaegsena, kõnetama Eestis elavaid inimesi ja olema ka turistidele arusaadav.

"Konkurss on avalik. See tähendab seda, et kandideerida võivad kõik, suuri piiranguid esituslaadile ei ole, samamoodi materjalidele, küll aga eeldame, et monument peab olema ajas kestev ja tema hooldamine ei tohiks olla kallis."

Arhitektuuriajaloolane Mart Kalm usub, et valitakse välja mõni abstraktsem teos.

Kümneliikmeline žürii, kuhu kuuluvad oma ala spetsialistid, ootab ideekavandeid kahe kuu jooksul.