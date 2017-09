Legendaarne Non Grata tuuritab Ida-Euroopa tegevuskunstifestivalidel

Non Grata East-European Tour esineb Ida-Euroopas, peatudes nii Eestis, Leedus, Tšehhis ja paljudes teistes kohtades.

"Tšehhis ja Leedus Kaunases on olnud palju publikut, teistest performaatoritest eristuv kollektiivne Non Grata tõi seal kohale suure hulga huvilisi," rääkis Non Grata üks eestvedajatest Al Paldrok ehk Anonymous Boh.

Tuuril osalevad lisaks Non Grata Anonymous Bohile ja Taje Trossile Kalifornia undergroudi ikoon Steve Vanoni, Prantsuse alternatiivmuusikud-noisistid 1 KA ja Mathieu Sylvestre, Mehhiko šamaan Gerardo Juarez Jurado, New Yorgis resideerivad sakslanna Sindy Butz ja Quincy Ellis, Nina Yhared, Junnu Savolainen Soomest. Tallinnas lisaks eelpool mainitutele Paap Uspenski, Kaspar Rabbi, Ott Piibeman, Anonymous Boh, Sandra-Tereza Ruul, Silvia Põder, Mikk Pärg ja paljud teised.

Tuuri peatuskohtadeks olid 28. augustil Võru linnagalerii, 30. augustil Kaunase kunstnike maja Leedus, 1.-3. septembrini Naked Form festival Praha külje all ja FNAF festival Vrané nad Vltavou's. 5. ja 6. septembril on Non Grata BLa Bla Klubis Skopjes, Makedoonias. 8.-10. septembril ollakse IMAF Multimeedia festivalil Galerija SULUV, Novi Sadis ja Galerija Centar Odžacis Serbias, 14. septembris kunstikeskuses Free Riia D27 Lätis, 15. septembril Hall Tallinna Noblessneris ja 17. septembril Mehhiko tegevuskunsti õhtuga Pärnu kunstnike majas.