Selgusid Performa biennaalil osalevad Eesti kunstnikud

Performa alustas riikidepõhise Pavilion Without Walls programmiga 2013. aastal ning seni on osalenud Norra, Poola ja Austraalia. Kolme nädala jooksul oodatakse erinevatele üritustele ligi 25 000 inimest ning veebi külastab sama aja jooksul 5 miljonit inimest. Biennaali programm avalikustatakse septembris.

2004. aastal kunstiajaloolase ja kuraatori RoseLee Goldbergi poolt asutatud Performa on New Yorgi esimene ainult performance’ile keskendunud biennaal ning suurim mittekommertslik kaasaegse kunsti üritus Ameerika Ühendriikides.

Kris Lemsalu teeb koostööd muusiku ja kunstniku Kyp Malone’iga, kes on tegev bändides TV on the Radio, Iran, Rain Machine ja Ice Balloons. Lemsalu performance'is sulanduvad kokku tema skulpturaalsed kostüümid ning video ja elav muusika.

Anu Vahtra projekti lähtekohaks on 1970. aastatel New Yorgis tegutsenud legendaarse kunstniku Gordon Matta-Clark’i ning rühmituse Anarchitecture Group pärand.

1. kuni 19. novembrini New Yorgis toimuval Performa 17 biennaalil osalevad Eesti kunstnikud on selgunud. Üheksa finaali pääsenud kunstniku seast valiti programmi Avatud paviljon: Eesti / Pavilion Without Walls: Estonia Flo Kasearu, Anu Vahtra ning Kris Lemsalu.

