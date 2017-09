Eesti esitab Oscarile "Novembri"

Seitsmeliikmeline komisjon koosseisus Ivo Felt, Martti Helde, Tõnu Karjatse, Tiina Mälberg, Matis Rei, Siim Rohtla ja Edith Sepp valis „Novembri” välja ühehäälselt. Valik tehti Eesti täispikkade mängufilmide hulgast, mis linastusid esmakordselt ajavahemikus 1. oktoobrist 2016 kuni 30. septembrini 2017 vähemalt seitsmel järjestikusel päeval tasulistes kommertskinodes.

„Imetlusväärne on režisööri sihikindlus ja julgus see vaimukas ja veider, aga ka romantiline ja salapärane lugu vaatajate ette tuua. Nauding on vaadata peent kaameratööd muinasjutulise maailma loomisel ning kunstniku leidlikkust selle toetuseks,” märkis komisjon kunstiliselt kauni ja tervikliku filmi kohta. „Imetlema peab ka filmi autorite nutikust kasutada filmis huvitavaid tüüpe, kes ei ole varem näitlejaametiga kokku puutunud."

Komisjon tõstis esile ka filmi maitseka muusikalise kujunduse, mis toetab filmi kui terviku müstilisust ning aitab luua mitmeplaanilise ja kõneka pildi kentsakast põhjarahvast, kes kummalises loodusläheduses ja salapärases seoses paralleelmaailmadega püüab ära elada, leida õnne ja väljapääsu pärimuse mülkast, päikese, poeesia ja armastuse poole.

„November" on täiskasvanutele mõeldud muinasjutt, mille lugu rullub lahti paganlikus Eesti külas, kus ahned ja juhmid külaelanikud pistavad rinda nii Katku, Vanapagana kui krattidega. Filmi peategelane on noor talutüdruk Liina, kes on lootusetult armunud külapoiss Hansu, kellele aga on silma jäänud hoopis imekaunis mõisapreili. Liina elu muudab veelgi keerulisemaks isa, kes nõuab, et neiu läheks naiseks temast tunduvalt vanemale mehele, ropusuisele Endlile.

Filmi rahvusvaheline esilinastus toimus Tribeca filmifestivalil New Yorgis, kus Mart Taniel sai auhinna parima operaatoritöö eest. "November" valiti ka Karlovy Vary filmifestivali ametlikku programmi ning on linastunud veel mitmetel festivalidel.

Peaosi mängivad Rea Lest ja Jörgen Liik. Filmi operaator on Mart Taniel, produtsent Katrin Kissa ning kunstnikud Jaagup Roomet ja Matis Mäesalu. Kaastootjad Ellen Havenith (PRPL, Holland) ja Łukasz Dzięcioł (Opus Film, Poola).Vastavalt Oscarite reeglite loomingulise kontrolli punktile (creative control) määrab Eesti produktsioonifirma enamusraha ka filmi eestimaisuse. Filmi levitab USA-s müügifirma Oscilloscope Pictures.

Võõrkeelsete filmide Oscari-kandidaatide esitamise tähtpäev on 3. oktoober. USA filmikadeemia komsjon teatab lõppvalikusse jääva viie filmi nimed jaanuaris 2018. Tuntud telesaatejuhi ja koomiku Jimmy Kimmeli juhitav auhinnagala, kus Oscari-võitjad välja kuulutatakse, peetakse 4. märtsil 2018 Dolby Theatre'i kinos Hollywoodis, Los Angeleses.