"MI" jagas festivalimuljeid Pärnust

Eesti Festivaliorkester tuli Pärnus kokku esmakordselt aastal 2011. Oma esimese välisturnee tegi Eesti Festivaliorkester augusti lõpus, andes kontserte naaberriikides – Lätis, Taanis, Rootsis ja Soomes. Kõiki kontserte dirigeeris Paavo Järvi.

Festivaliorkestrisse on Paavo Järvi kutsunud eesti interpreete kodu- ja välismaalt ning silmapaistvaid muusikuid mujalt maailmast. „See on selline natukene vanamoodne protseduur, mida tänapäeval vist ei olegi kuskil – ma ise valin nad kõik isiklikult välja,“ tutvustab Järvi orkestri komplekteerimist. Järvi radarile jäävad muusikud, kes on tehniliselt suurepärased ning fanaatilised loojutustajad muusikas. Lõpuni neid kriteeriume siiski seletada ei saa ja ei peagi, Järvi lähtub paljuski ka sellest, kellega tekib tal muusikaline kontakt. Dirigent nendib, et (välis)eestlastel võib olla teatav eelis, kuid rahvusest olenemata peab tegu olema erakordse muusikuga.

Londonis elava eesti kontrabassimängija Siret Lusti sõnul teeb Eesti Festivaliorkestri eriliseks Paavo Järvi isiksus. „Selliseid tipp-dirigente on kogu maailmas käputäis. Ma arvan, et kõikide muusikute jaoks, kes siin [orkestris] on, juba see võimalus koos Paavo Järviga seda teha, on alati inspireeriv ja rõõmustav.“ Lisaks leiab Lust, et nii suurt energiat nagu on korra aastas Pärnus, ei saaks üheski palgalises orkestris saavutada.

Flötist Maria Luisk meenutab saates mulluse festivali emotsionaalsemat hetke. Lisalooks oli Sibeliuse „Kurb valss“ ning enne loo algust teatas Paavo Järvi, et pühendab selle Prantsusmaa terrorirünnaku ohvritele. „Orkestris oli niivõrd tugev emotsioon, et kõikidel olid peaaegu pisarad silmas,“ sõnab Luisk.

Vioolamängija Andres Kaljuste võrdleb festivaliorkestrit sõpruskonnaga. „Me oleme üks suur kooslus sõpru, väga paljud meist on käinud samas koolis ja siis läbi nende aastate, kui on välismaalt sisse tulnud orkestri muusikuid, siis ka nendest on saanud meie sõbrad. Nii et kui me tuleme üks kord aastas siia kokku, siis me tuleme n-ö omade keskele, selleks, et teha seda, mida me armastame teha, see on musitseerida ja teha seda toredas Pärnus ja fantastilise dirigendi käe all ja mängida maailmaklassi muusikat,“ tõdeb Kaljuste.

