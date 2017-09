Rotermanni soolalao ette kerkib puidust varjualune

"Digitaalsed ehitusplokid" on parameetriline paviljon, mis pannakse kokku eeltoodetud puitelementidest. Puitpaneelid annavad hästi aimu sellest, mida on võimalik korda saata CNC-freesimise ja võrdlemisi odavate puittoodetega. Retsini esitatud paviljon põhineb üksikutel lihtsatel elementidel – hõlpsalt kokkupandavatel aga jäikadel ja õõnsatel puitkastidel (nn universaalsed ehitusplokid), millest saab kokku laduda erinevaid struktuure pea sama ruttu nagu LEGO klotsidest. Retsin uurib, kuidas digitaaldisain loob uut ehitusparadigmat mitmepalgelisele ja kohandatavale arhitektuurile, mis on taskukohane, avatud lähtekoodiga ning moodustab osa jaotatud tootmisahelast. Sellise arhitektuuri loomine, tootmine, materjalikorraldus ja -hange on täiesti digitaalne. Installatsiooni tuleks vaadelda mitte lihtsalt kui paviljoni, vaid kui elamu prototüüpi.

Gilles Retsin on Londonis tegutsev arhitekt ja disainer, kes uurib uusi arhitektuurimudeleid, mis tegelevad arvutusliku kompleksuse ja (puidu)tööstuse tootmisvõimaluste suurendamisega, et luua seninägematu struktuuriga uudsetest materjalidest hooneid ja varjualuseid. Teda huvitab digitaalsuse mõju arhitektuuri põhiprintsiipidele – konstruktiivsusele ja modulaarsetele süsteemidele. Retsini praksis on esitanud mitmeid julgeid kavandeid rahvusvahelistele võistlustele ning lisaks juhib ta Euroopa ühe eksperimentaalseima ülikooli - UCL Bartlett arhitektuurikooli stuudiot.

TAB installatsiooniprogramm pakub võimalust edendada Eesti puitmajatootjate ja arhitektide vahelist koostööd ning keskenduda erilahendustele, mitte masstootmisele. Nõudlus automatiseerimise järele kasvab kõigis tootmise etappides, disainimisest kokkupanekuni, mis teeb TABi installatsioonivõistlusest Eesti edukale puitmajasektorile hea võimaluse katsetada uusi ja innovaatilisi lahendusi. TABi installatsioonivõistluse kuraatorid on arhitektid Sille Pihlak ja Siim Tuksam.

Puidust varjualune on ehitatud Eestis toodetud vineerist ja freesitud Eesti suurimate tööstusfreesidega. Projekti valmimist kaasrahastas Briti Nõukogu.

Tallinna Arhitektuuribiennaal TAB on rahvusvaheline arhitektuurifestival, mis keskendub kohaliku arhitektuurikultuuri tutvustamisele, otsib vastuseid arhitektuurivaldkonna põletavatele küsimustele ja püüab vaadata valdkonna tulevikku. TAB pakub sündmusteprogrammi nii arhitektuuriprofessionaalidele, valdkonna tudengitele kui tavalistele ehituskunsti- ja ruumihuvilistele. Biennaali produtseerib Eesti Arhitektuurikeskus.