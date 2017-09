Sõnavõttudega esinevad president Kersti Kaljulaid, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kultuuriminister Indrek Saar, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuratooriumi esimees Rein Oja, professor Peep Lassmann, rektorite nõukogu liige Mart Kalm ja üliõpilasesinduse aseesimees Karl Joosep Sinisalu.

Muusikaliste tervitustega esinevad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koor Tõnu Kaljuste juhatusel, rahvusvaheliselt tunnustatud interpreedid Mihkel Poll ja Sten Lassmann klaveril ning Anna-Liisa Eller kandlel.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia eelmine rektor oli professor Peep Lassmann, kes pidas ametit viimased 25 aastat. Professor Ivari Ilja valiti rektoriks selle aasta 3. mail. Tema ametiaeg algas 1. septembril 2017 ja kestab viis aastat.

Ivari Ilja on pianist ja alates 1999. aastast Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor. Ta on lõpetanud Tallinna Riikliku Konservatooriumi, Moskva Tšaikovski nimelise Konservatooriumi klaveri eriala, hiljem samas assistentuuri-stažuuri. Lisaks omab Ivari Ilja Sibeliuse Akadeemia litsensiaadi kraadi. Ta on Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapitali nõukogu aseesimees, Eesti Interpreetide Liidu juhatuse esimees ja Eesti Muusikanõukogu president. Mitmete tunnustuste ja preemiate seas on Ivari ljale omistatud Valgetähe IV klassi teenetemärk, ta on Eesti Klaveriõpetajate Ühingu auliige ja pälvinud Eesti Vabariigi kultuuripreemia kontserttegevuse eest.

Inaugureerimistseremoonia algab 12. septembril kell 16.00.