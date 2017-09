Jaanus Samma ja Paul Kuimet osalevad 2018. aastal WIELSi residentuuris

Residentuur WIELSi kunstikeskuses Brüsselis on üks hinnatumaid residentuurprogramme Euroopas. Programm kestab kuus kuud, selle aja jooksul korraldatakse osalejatele töötubasid, vestlusringe, arutelusid, kunstnikule annavad tagasisidet residentuuri külastavad oma ala tipud. Varem pole Eesti kunstnikud programmis osalenud.

Kunstnikud valiti välja avalikul konkursil, kuhu laekus kaheksa avaldust. Lõpliku otsuse langetas WIELSi ekspertkomisjon koostöös Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusega.

Jaanus Samma on tuntud Eesti esindajana 2015. aasta Veneetsia biennaalil näitusega "NSFW. Esimehe lugu", mida hiljem eksponeeriti Tallinnas Okupatsioonide muuseumis. Samma näeb end kunstnikuna, kes tegeleb inimese igapäevaelu äärealadega, keskendudes avalikele tualettruumidele kui avaliku ja isikliku ruumi piiripunktidele.

Hetkel töötab Samma Kodavere küla kiriku välitualetiga, millesse lõigatud sõnumid ja nimed jutustavad lugusid 20. sajandi külaajaloost ja inimestest. Brüsseli residentuuri soovib kunstnik kasutada võimalusena saada oma tööle professionaalset tagasisidet, tutvuda Brüsseli ja Belgia kunstiväljaga ja laiendada kontaktvõrgustikku.

Paul Kuimet on kunstnik, kes töötab peamiselt video- ja fotomeediumis. Kuimeti loomingu lähtepunktiks on nii maastikud ja arhitektuur kui ka objektid või kunstiteosed, mille ta paigutab lähivaate tekitamiseks kunstisaali, et tuua välja nende esteetiline, poliitiline ja ajalooline kontekst, mis tihti argielus märkamatuks jääb.

WIELSi residentuuris plaanib Kuimet jätkata tööd poolelioleva 16mm filmiga "All That is Solid", mis vaatleb modernistliku klaasarhitektuuri ajalugu ajalooliste, 19. sajandi suurte maailmanäituste aegsete varamodernistlike hoonete ja tänapäeva supermoodsate kontoriklaastornide näitel.