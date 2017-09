Otseülekanne reedel: Neeme Raua vestlus Vladimir Kara-Murzaga

“KAPOTT” — sel sõnal on kaks tähendust. Esimene, millega harjunud oleme ja mille tähendust kõik teavad on mootori (eriti automootori) kate; masinakate. “Tõstis autol kapoti üles. Autojuht heitis pilgu kapoti alla.”

Ajakirjanikuna on Kara-Murza töötanud mitmes Vene meediakanalis, nende seas ka raadiojaam Ehho Moskvõ ning ajaleht Kommersant. Ta on kahe filmi režissöör: "Nad valisid vabaduse" (2005) räägib Nõukogude Liidu dissidentidest ning "Nemtsov" (2016) Boriss Nemtsovi elust ja tegevusest.

Ta on andnud tunnistusi Venemaa tegevuse kohta nii Euroopas kui USA parlamendis. Just tema tunnistus mängis 2012. aastal võtmerolli nn Magnitski seaduse vastuvõtmisel, mille tulemusena kanti USA ja Euroopa Liidu musta nimekirja inimõigusi rikkunud vene ametiisikud.

Kara-Murza oli 2015. aastal mõrvatud vene opositsiooniliidri Boriss Nemtsovi pikaajaline kolleeg ja nõunik ning juhib praegu ka temanimelist fondi. Varem on Kara-Murza on olnud Vene opositsioonimeelseid jõude koondava Rahva Vabaduse Partei (PARNAS) asejuht ning endine Riigiduuma kandidaat.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel