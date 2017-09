Moskvas avati Kaido Ole personaalnäitus

Tegemist on Kaido Ole esimese isikunäitusega Moskvas, varem on tema töid eksponeeritud Peterburis. Kunstniku firmamärk on ratas, millel akrobaaatidena balansseerivad figuurid ja objektid. Tema tööd peegeldavad omal kombel maailma haprust, mõjudes samal ajal sotsiaalsse satiirina.

"Mul oli tunne, et temast saadakse aru siin. Tal oli juba Piiteris mitu näitust, kaasarvates suur muuseuminäitus. Tal on mitu kogujat siin. Ja me samal ajal näitame Kaidot Moskva kunstimessil Cosmoscow, mis on kohe siin üle tee," kõneles Temnikova ja Kasela galerii omanik Olga Temnikova.

Galeriis Triumf väljapandud teosed esitavad vaatajaile ka provokatiivseid küsimusi.

"Ma tegin selles ühele Türgi kogujale väikese repliigi, kes huvitus kunstist, mis on seotud raamatutega. /---/ See töö algas üldse raamatust. Aga siis sellele kollektsionäärile see ei sobinud sellepärast, mis seal peale raamatute veel oli... teised objektid ei sobinud. Aga see on kõik väga huvitav, just nimelt: kas raamat on niisugune alibi, mis on vabapääse kõigele või ei ole," rääkis Ole.

Sellele küsimusele tuleb näituse külastajal juba ise vastus leida. Näitus on lahti kuni 24. septembrini.