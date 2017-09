ERR.ee video. Raul Järg: linnahalli maalingute kunstilisest väärtusest pole mõtet rääkidagi

Sel nädalal tekkis riigikogu liikme, keskerakondlase Märt Sultsi eestvedamisel Tallinna linnahalli fassaadile suuremõõtmeline seinamaaling. Muinsuskaitseamet aga teatas, et linnahalli fassaadi värvimisega on rikutud muinsuskaitseseadust ja maalingud peab maha pesema.

Raul Järg vaatas linnahalli juures asjaolud üle ja arvas, et ega majaseina sodimine maja ilusamaks ei tee.

"Grafiti on iseenesest sotsiaalse protestiloomuga ettevõtmine. Tõsi on see, et linnahall on olnud pikalt kasutusest väljas ja räämas. Paraku see kunst, mis siia seina peale on loodud, seda ilusamaks ei tee. Pigem toob rohkem esile seda kurba fakti, et väärikas objekt on südalinnas mahajäetud seisus," rääkis Järg, lisades, et maalingute kunstilisest väärtusest ei ole antud juhul isegi mõtet rääkida.

Järg sõnas veel, et linn ja riik on kokku leppinud, linnahall tehakse korda ja loodetavasti pole viie aasta pärast enam põhjust sellist sodi hoone fassaadile teha.

"Täna tõesti Tallinna sadamas laeva pealt maha astudes on teekond sadamast kesklinna, kogu ümbrus, selline grafiti vääriline. Meie kõrval paiknev aktsioon väljendab tänast nukrat seisu. Aga ma ütleks, et selle nukra, halli argipäeva selja taga kapis on päris palju toredaid plaane."