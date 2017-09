Endla avab uue hooaja Pärnu kontserdimajas estraadietendusega

Tegemist on ühe omamoodi kontsertlavastusega, kus räägitakse inimeseks olemise saladusest ilma saladust ennast reetmata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Enne esietendust tükist rääkida on väga raske. Tegevus toimub nõukogude ajal ja võib-olla me uurime seda, kas midagi on muutunud, võrreldes nõukogude ajaga. Sellest on päris palju aega möödunud, onju," rääkis lavastaja Ingomar Vihmar.

Lavastus sündis tänu Vihmari ja tema hea sõbra Martin Alguse koostööle. Mõlemale tundus aeg on küps, et pisut nostalgitseda.

"Kui mul tekib mingi mõte ja mul on vaja, et keegi selle kirja paneks, siis Martin paneb selle kirja, ilma et me peaksime sellest rääkima," ütles Vihmar.

Laval on suur osa Endla näitlejate paremikust, teiste hulgas Jaan Rekkor, Kleer Maibaum-Vihmar, Liis Karpov, Ireen Kennik, Sten Karpov ja Märt Avandi.

Näitlejate esituses jõuavad publikuni paljud armastatud palad.

"Kui Ingomar ütles, et ta ei tea, mis sellest lavastusest tuleb, siis mina küll tean. Ma ei tea loomulikult publiku reaktsiooni ette näha, aga meil on seda igal juhul väga lõbus mängida," kinnitas Avandi.

Etendust ette valmistades paluti inimestel oma kodudest teatrisse tuua 1980. aastatest pärit esemeid.

"Ma mäletan, kuidas mu ema riides käis ja kõik need asjad on mulle tuttavad - kõigil olid ju ühesugused asjad kodus, alates piimapakist kuni mööblini," rääkis Avandi.

"Kui me juba lugesime seda tükki, siis minuvanustel, veidi noorematel ja vanematel tõi see igasuguseid toredaid mälestusi, nii et juttu jätkus kauemaks," ütles Kennik.

Lavastust "Mehed, meri, maa ja naised" mängitakse Pärnu kontserdimajas septembris ja oktoobris kuuel korral.