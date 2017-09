Kiek in de Kökis meenutatakse Tallinna ajaloo kuulsusrikkaimat lahingut

Lahing toimus tallinlaste ja Ivan IV vägede vahel ning seal langenud linlaste mälestuseks püstititati mitmeid mälestusmärke. Kaupmees Blasius Hochgrevele püsititatud mälestusrist asub oma algsel kohal Marta tänaval, kaupmees Lutke van Oyteni mälestusristi fragment on eksponeeritud Raidkivimuuseumis ning hinnaliseima mälestisena asub Kiek in de Kökis Lambert Glandorpi 1561. aastal maalitud epitaaf kümnele langenud mustpeavennale. Mälestusmaali teeb ajalooallikana eriti väärtuslikuks asjaolu, et seal on kujutatud vanim teadaolev Tallinna vaade.

Kel 15 algaval teemapäeval räägib Kiek in de Köki juhtivkuraator Toomas Abiline Mustpeade epitaafi põhjal Jeruusalemma mäe lahingu käigust, Tallinna Linnamuuseumi koguhoidja Ando Pajus räägib lahingus kasutatud relvadest ning koguhoidja Risto Paju tutvustab Raidkivimuuseumis asuvat Lutke van Oyteni mälestusristi fragmenti.