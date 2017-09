Vene teater ootab noorte visioone tuleviku Eestist

“KAPOTT” — sel sõnal on kaks tähendust. Esimene, millega harjunud oleme ja mille tähendust kõik teavad on mootori (eriti automootori) kate; masinakate. “Tõstis autol kapoti üles. Autojuht heitis pilgu kapoti alla.”

Uus plaat The War on Drugs "A Deeper Understanding" (Atlantic) 9/ 10

"Me ei taha oma kaasautoreid kuidagi piirata. Olgu need siis esseed, joonistused, lühifilmid, animatsioon, laulud või tantsud, me tervitame igasugust loomingulist palangut," rõhutas Garejev.

"Kellega siis veel tulevikust rääkida, kui mitte noortega? Just seetõttu kutsume me üles igas vanuses kooliõpilasi meie kutsele vastama ja jagama oma nägemust Eesti Vabariigi tulevikust," ütles tüki lavastaja Artjom Garejev.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel