Tistan Priimäe filmisoovitused: "Ruut", "Logani õnn" ja "Õpetajanna"

Ruben Östlundi "Ruudust" jõudis Priimägi juba "OPis" rääkida.

"Logani õnn", režissöör Steven Soderbergh



"Eks me oleme kõik näinud neid hädapätakatest ebaõnnestunud pangaröövide filme, aga see on äärmiselt südamlik ning huvitav on see, et see žanr on n-ö röövifilm, aga selle käsikirja on kirjutanud naine, mida tavaliselt ei juhtu. Seetõttu on ka naiskarakterid tasakaalustatumad kui tavaliselt selles žanris. Naispeategelast mängib Elvise lapselaps. /---/ Film ise on äärmiselt vaimukas, naljakas ja mingis mõttes lõunaosariikide Ameerikale väga patriootiline, ilma et ta oleks kuidagi labane," rääkis Priimägi.

"Õpetajanna", režissöör Jan Hrebejk



"Toimub sotsialistlikus Tšehhoslovakkias, kus kooli ilmub uus õpetaja. Peatselt on nii vanematele kui ka lastele selge, et ühtki hinnet niisama ei anta. Ta on n-ö režiimi inimene, kes on üdini korruptiivne ja hakkab kõigilt midagi välja pressima. Parteiline positsioon muudab ta puutumatuks./---/ Kohati väga masendav, aga samas tekitab heameelt, et kui sellised süsteemid kunagi ka Eestis toimisid, siis enam loodetavasti mitte. Vähemalt mina nendega kokku ei puutu."