Galerii. Qba avas ülipõneva seltskonnaürituse

Maaliäitus jutustab natukene üle võlli läinud seltskondlikust banketist, tegelastest, kes seal üles astuvad, igapäevasest rutiiinist välja tungivatest seltsielu tegelinskitest. Tegemist on portreenäitusega kus näitusekülastaja kohtab kummastavaid, erutavaid, ajavad segadusse ning peibutavad.

Muusikat valis Mark Slavin.

QBA kirjutas oma näituse kohta nii: "Ülipõnev seltskonnaüritus on juba aegade algusest oluline osa inimeste sotsiaalsest elust. Vanematel aegadel nimetati neid kooskäimise vorme pidusöökideks, bankettideks, koosolekuteks jne. Hetkel aga kutsutakse selliseid nö "peenema" kontingendi üritusi seltskonnaüritusteks. Minu roll on siinkohal natukene tögada seda liiki edvistamist. Ühel kenal päev vaatasin oma ateljees ringi ning avastasin, et mul on erinevates mõõtudes maale väga erilistest ja müstilisest tegelaskujudest, nii üksinda kui hulgakesi, viimas läbi erinevaid seltskondlikke läbikäimisi. Seeläbi tekkis mõte võtta kogu see kamp ja panna nad kõik ühte ruumi, katta seinad suhtlemisega.

Siis tulin selle peale, et mis oleks kui taaslavastada ääretult abstraktselt mõnda seltskondlikku üritust. Olen ju isegi kooskäimistega palju kokku puutunud ning olles näinud igasuguseid kummalisi inimesi veidrates olukordades, leidsin, et seda teemat polegi väga keegi kujutanud hetke kunstis (muidugi kõige kuulsam koosolekut kujutav teos on LDV Püha Õhtusöömaeg). Vist seetõttu, et kunstnikud on häbelikud oma sotsiaalsuses. Maailmas on kõiksuguseid tegelasi ning neid ma alatihti maalingi - robotistunud naisi, hiireks muutunud ämblikke, lausa loomade ja taimede hübriide. Ja siis neid kõik segamini. Erinevad karakterid, kõik väga edevad ja erinevad. Mõni töö on lausa festivali stiilis - palju müra ja seltskondlikku virr-varri.

Kindlasti ei puudu ka natukene meelelahutust näitusesaalis. Keset ruumi vineerist või papist välja lõigatud, maalitud pidusöömaaega minust ja mu sõpradest. Kogu selle keskse tahuka ümber hakkab sõitma mudelraudtee ning rong, mis serveerib oma vagunitest kokteile. See lisaks ruumile volüümi ning ajaks selle setskondlikkuse veelgi pöörasemaks. Lage palistavad festivali stiilis lipuketid-paelad."

Näitus jääb avatuks 5. oktoobrini.