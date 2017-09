Neeme Järvi: inimene peab oskama iga päev end muuta

Reet Linna kutsus Neeme Järvi Pärnus Tervise SPA terrassil lauda ja õnnitles 7. juunil olnud juubeli puhul.

"Ma olen mitu kuud juba 80, aga muudkui tähistame," muigas Järvi. "Kiire tamp on peal alates 7. juunist. Pärnu Muusikafestival ja kõik muud asjad."

Neeme Järvi meenutas, et kui praegused suured Järvid olid veel väiksed, veetis nende pere kõik suved Pärnu lähedal Kirbu jõe ääres, kus ostsid väikse suvila.

Saatejuht Reet Linna küsis ka, mis tunne vaadata maailma mõjukaimat klassikalise muusika kanalit Mezzo, kui pojad Kristjan ja Paavo seal ekraanil orkestreid juhatavad.

"Need tulevad sealt ju kogu aeg," märkis Neeme Järvi. "Prantsusmaal on kolm klassikalise muusika kanalit, kas Eestis on mõni telekanal, kust tuleb iga päev klassikalist muusikat? Ei ole, need on tühja täis."

Jõudes tagasi küsimuse juurde poegadest nentis maestro, et ta ei vaata poegi mitte üksnes uhkusega, vaid endiselt ka analüüsib nende tegemisi. "Alati tuleb öelda, mis võiks paremini," ütles Järvi, "ja nad saavad väga hästi aru,mis asi on. Iga päev siin elus on uus ja inimene peab oskama end elus iga päev muuta."

Vaadake kogu intervjuud videost.