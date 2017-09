Kihnu pillilapsed suundusid kontsertreisile Inglismaale

Kihnu pillilapsed viibivad 9.-16. septembrini kontsertreisil Inglismaal. Üles astutakse Londonis Euroopa majas tähistataval Kihnu päeval, Londoni Eesti Koolis ja Hyde Parki Koolis. Lisaks esinetakse Jersey saare pärandiorganisatsioonile The Société Jérsiaise ning saare algkoolide õpilastele. Pillilaste esinemised on osa Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kultuuriprogrammist Ühendkuningriigis.

SA Kihnu Kultuuriruumi projektijuhi ja viiuliõpetaja Maria Michelsoni sõnul on reisiseltskond elevil, asju hakati pakkima varakult ning lapsed harjutasid õhinaga inglisekeelseid väljendeid. „Pärast kiiret suveaega on Inglismaa kontsertreis kihnlastele tore vaheldus ja suurepärane võimalus oma väikese saare kultuuri ka mujal maailmas tutvustada. Saarerahvana huvitab meid eriti elu Jersey saarel, kuid sama põnevil oleme suurlinna Londoni külastamisest,“ sõnas Michelson.

12. septembril astuvad pillilapsed üles Londoni Euroopa majas, kus tähistatakse Kihnu päeva. SA Kihnu Kultuuriruumi juht Mare Mätas tutvustab Kihnu saart ja selle kultuuripärandit, maitsta saab Kihnu suupisteid ning õppida traditsioonilisi Kihnu tantsusamme. Samuti näidatakse uusimat dokfilmi Kihnust “Meite Kodo” (Meelika Lehola ja Daniel Picón, 2016). Ühtlasi pannakse sündmusega punkt Euroopa maja galeriis “12 Star Gallery” alates juuli keskpaigast väljas olnud prantsuse fotograafi Jérémie Jungi näitusele “Kihnu - the Isle of Women”. Londonis esinetakse lisaks ka Londoni Eesti Kooli ning Hyde Park Kooli õpilastele.

14. septembri õhtul esinevad pillilapsed Jersey saare pärandiorganisatsioonile The Société Jérsiaise. Jerseys astutakse üles ka kolmes eri algkoolis ning kohtutakse saarel elavate eestlastega.

Eesti kultuurinõuniku Londonis Kersti Kirsi sõnul avati möödunud aasta sügisel Jersey saarel Eesti aukonsulaat ja Eesti saatkonnal Londonis on soov saarega tihedamaid sidemeid hoida. „Jerseyle pakkus väga huvi Kihnu näitel UNESCO vaimse kultuuripärandi ja kihnu keele ning kultuuri elushoidmine. Meil on hea meel, et saame laste ja noorte kultuuriaastal pakkuda tublidele Kihnu pillilastele võimaluse tutvuda ühega põnevatest kanalisaartest ning näha Londonit,“ ütles Kirs.

Jersey valitsuse kultuuriminister Murray Norton sõnul on tal väga hea meel kihnlaste visiidi üle Jersey saarele. „Kihnu on üks eriline saar ja selle unikaalse kultuuri säilimise edulugu on märkimisväärne,“ sõnas ta.

Kihnu pillilaste kontsertreis toimub Londoni Eesti suursaatkonna kutsel. Pillilaste esinemisi toetavad Kultuuriministeerium, Jersey valitsus ja Eesti Aukonsul Jerseys, hr Auberon Ashbrooke.