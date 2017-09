Esmakordselt toimuv filmifestival Kino Maale teeb kummarduse Nukufilmi loomingule

“Eelmiste aastate kogemus näitas, et Priit Pärna Animafilmifestivali alafestivali Kino maale saatis suur edu ning soe vastuvõtt. Sellest innustatuna leidsime, et on aeg korraldada uus filmifestival, mis oleks suunatud kultuuri- ja haridusasutustele Eesti maapiirkondades,” kommenteeris uue festivali sündi peakorraldaja Indrek Jurtšenko.

Kino Maale filmifestivaliga saavad kaasa lüüa kultuuri- ja haridusasutused üle Eesti, näidates 9.–29. oktoobrini festivali erinevaid programme. Tänaseks on Jurtšenko sõnul näitamiskohana registreerinud juba ligi sada raamatukogu, kultuuri- ja rahvamaja ning kooli ja lasteaia, mis ületab kõik ootused mitmekordselt.

“See on ilusaks sümboolseks kingituseks nii laste ja noorte kultuuriaastale kui ka Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks,” lisas Jurtšenko rõõmustades.

Filmifestivali Kino Maale fookus on tänavu animatsioonižanril ning suuresti Nukufilmi 60. sünnipäeval. Nii ongi vanim animatsioon 1957. ning värskeim 2017. aastast.

“Koostöös Nukufilmiga oleme kokku pannud nostalgiahõngulise koondprogrammi, kus väikestel animasõpradel on avastamisrõõmu ning suurtel äratundmisrõõmu. Kaks programmi on pühendatud ka tänavustele juubilaridele – animaator Mati Kütt tähistab 70. ning režissöör Hardi Volmer 60. sünnipäeva,” märkis Jurtšenko.

Festivali kavas on üheksa põhi- ja kolm eriprogrammi, animatsioonikoolitus ja -konkurss koolilastele ja noortele ning ajateenijatele.

“Festivali eriprogrammide näitamisega löövad taas kaasa pikaajalised animasõbrad Elron, Go Bus ja Eesti Kaitsevägi. Koostöös Nukufilmi Lastestuudioga jätkame oma olulisimat missiooni – noorte animaatorite koolitamist,” lisas Jurtšenko.

Rongianimatsioon toob festivali Elroni reisijateni suundadel Tallinn-Tartu, Tartu-Valga, Tallinn-Narva, Tallinn-Viljandi ning Bussianimatsioon jõuab animasõpradeni 15 Go Busi kaugliini bussis. Militaaranimatsiooni kinoõhtutega liituvad 1. Ja 2. jalaväebrigaad. Laste ja koolinoorte animatsioonikoolitused toimuvad 9.–11. oktoobrini Tapa Gümnaasiumis.

Kino Maale jõuab tänavu peagu kõigisse Eesti maakondadesse.

Festivali treiler:

Filmifestival Kino maale loodi 2017. aastal Tapal. Tänavune festival kestab 9.–29. oktoobrini ning kannab Euroopa festivalide ühenduse EFFE kvaliteedimärki. Tapa Vallavalitsus ja MTÜ Tapa Linna Arengu Selts korraldasid aastatel 2012–2016 ka Priit Pärna animafilmifestivali.

Filmifestivali Kino maale korraldavad Tapa Vallavalitsus ja MTÜ Tapa Linna Arengu Selts.