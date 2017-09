Koidula tänav Kadriorus muutus kirjandustänavaks

Festivalil said sajad inimesed osaleda kultuuriloolistel jalutuskäikudel, uudistada Eesti kirjastuste väljaandeid, arutleda kirjanduse teemadel ja loomulikult kohtuda silmast-silma kirjanikega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Festivali iseloomustasid ka hea toit ja muusika.

Ühe peakorraldaja Maarja Vaino sõnul püüti festivali hoida võimalikult ärivabana.

"See mõte on meil idanenud juba päris tükk aega, sest väga sageli ei tule ette, et kaks kirjandusklassikut on elanud nii lähestikku - antud juhul siis Tammsaare ja Vilde - ja et neid ühendab kolmanda kirjaniku ehk Koidula nimeline tänav ja et selle tänava keskel on üks maja, mis on omal ajal ehitatud just kirjanikele ja kus on elanud ja elab praegugi palju kirjanikke. Tundus, et seda tuleb kuidagi ära märgistada ja hea viis selleks on üks korralik tänavafestival," rääkis Vaino.