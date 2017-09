Loodusmuuseumis saab näha enam kui 140 seeneliiki

Seenenäitusele on lisaks kõigile tuntud pilvikutele, riisikatele ja puravikele välja pandud ka vähemtuntud seeneliike, näiteks liimikuid, mis väga hästi ka toidulauale passivad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Üks seen, mida hästi ei tunta, mida ma mõtlesin, et sellel aastal võiks tutvustada, on pihkane liimik või liimikud ehk natukene liimised seened. Nad on pealt natukene limased, aga tegelikult on nad head söögiseened. Pealt on limane ja alt on ilus hall, tal on eoslehekesed ja jalg on tal natukene kollane. Selle kollase jala järgi tunnebki väga hästi tema ära," kirjeldas näituse korraldaja, mükoloog Külli Kalamees-Pani.

Tema sõnul on sel ja järgmisel nädalavahetusel seenelkäiguks kõige parem aeg.

"Kivipuravikke siiamaani ei olnud, eelmisel nädalavahetusel olid üksikud kivipuravikud, aga selleks nädalavahetuseks tulid kivipuravikud välja. Tõesti saab korjata ja see on rahval kukeseene järel lemmikseen number kaks," ütles Kalamees-Pani.

Seda, et aasta seeneks valitud kukeseen tõesti rahva lemmik on, kinnitasid ka näituse külastajad.

"Mulle meeldib kukeseen ja siis kitsemampel. Kukeseen on väga maitsev ja selline eripärane maitse on sellel. Mulle täiega meeldib," rääkis Lara.

"Mulle tunduvad ägedad harilikud kukeseened," ütles Ott.