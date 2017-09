Guillermo del Toro võitis Veneetsias Kuldlõvi

Mehhiko režissöör Guillermo del Toro võitis filmiga "The Shape of Water" Veneetsia filmifestivalil tähtsaima auhinna Kuldlõvi.

Guillermo del Toro "The Shape of Water" on romantiliste sugemetega fantaasiafilm, mille peaosades mängivad Sally Hawkins ja Michael Shannon. Kinodesse jõuab linateos detsembris. Loomulikult ei puudu del Toro filmidest erinevad monstrumtegelased. Osades on veel Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg jt.

Iisraeli film "Foxtrot" (lavastaja Samuel Maoz) pälvis sai žürii Grand Prix'. Hõbelõvi pälvis Xavier Legrand'i "Custody".

21 võislusprogrammi filmi seas osalesid ka näiteks George Clooney "Suburbicon" ja Alexander Payne'i "Downsizing".

Volpi Cup läks parimatele näitlejatele. Meesnäitleja preemia sai Palestiina näitleja Kamel El Basha rolli eest filmis "The Insult" ning parimaks naisnäitlejaks valiti Briti kinostaar Charlotte Rampling ("Hannah"). Parimaks käsikirjaks tunnistati "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" Martin McDonaghilt.

Žürii eripreemia pälvis film "Sweet Country" (lavastaja Warwick Thornton). Marcello Mastroianni auhind läks Charlie Plummerile Leani rolli eest linateoses "Pete".

Žüriid juhtis USA näitleja Annette Bening.

Võidufilmi treiler: