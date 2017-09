Vello Paluoja avas maalinäituse

Kui kellelegi kohe ei meenu, millega seoses Vello Paluoja sellest Pärnus populaarsest kunstnikust kuulnud on, siis olgu mälu värskendamiseks üks varasem näitus: Vello Paluoja oli see, kes maalis peaaegu kõiki Eesti Televisiooni saatejuhte. Näituse nimi oli "Teletuttavad", sest ühegagi kujutatutest ta ei kohtunud, vaid maalis fotode järgi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Samamoodi on nüüd linnamaastikega. Enne foto ja siis töö maaliga. Ja seekord ainult linnavaated ehk maastikud, mitte arhitektuur. Mis kohaga on tegemist, seda tuleb mõistatada.

"Mulle ei tulnud head mõtet nende pealkirjadele. Kui lihtsalt hakata ilusaid pealkirju panema, et "Udused kased" või "Udune hommik" või midagi - see ei olnud see. Ja mingeid konkreetseid tänavanurki panna, mis inimesele ütleks koha ära - ma ei leidnud praegu lahendust. Ju ma järgmiseks selliseks näituseks mõtlen mingi asja välja. Aga siin on kohti, mis tulevad tuttavad ette, aga siis on kohti, mis tulevad tuttavad ette ja on kohti, mida, kui ei tea või kui ei ütle, kus ta on - ega ei tea küll," rääkis Paluoja.

Paluojal on plaane ka Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.