Keelesäuts. Millal kolonn, millal konvoi?

Näib, et meie kõnepruugis on segi läinud kolonn ja konvoi. Konvoi eesti keeles tähendab relvastatud saate- või kaitsesalka või saatevalvet. Konvoi saadab ohtlikes oludes kauba-, transpordi- või abilaevu, samuti humanitaarabitransporti. Ka vange konvoeeritakse.

Kolonn ütleme siis, kui on tegemist riviga, vooriga, roduga. Sõdurid marsivad kolonnis, teedel liiguvad autokolonnid, kui neid on palju üksteise järel.

Samamoodi usutavasti viivad abivajajatele kaupa abikolonnid. Sestap on võõras kuulda, et Damaskuse lähistel rünnati ÜRO ja Süüria Araabia Punase Poolkuu organiseeritud konvoid, mis üritas toimetada toitu ja ravimeid Harasta linna. Jutt on humanitaarabist. Küllap sinna ikka abiautode kolonn jõudis. Seda võis saata ka konvoi, aga selle roll oli ikka vaid kaitsta. Olen lugenud ka lauset, et teedele jõuavad isejuhtivad rekakonvoid.

Küllap siingi mõeldi autokolonne. See konvoi on ilmselt otse inglise keelest uudistesse sattunud, aga lähtugem siiski eesti keelest.

