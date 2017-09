"Kaarnakivi perenaine" keskendub 1950ndatele aastatele Eestis. Loo peategelaseks on 18-aastane Ilse, kelle pere on küüditatud ja kes elab nüüd oma talus üksinda. Vaatamata sellele, et 1950ndad aastad on üks süngemaid perioode Eesti ajaloos, pakub lavastus ka omajagu helgust.

"Ka kõige süngemal ajal inimesed armuvad, abielluvad, saavad lapsi, peavad pidu, räägivad anekdoote," ütles Andrus Kivirähk. "Ükski näidend ei saa olla sada protsenti tõsine, sest ka elu ise ei ole seda."

Ühisprojekti lavastaja on Peeter Tammearu, kunstnik Liina Unt, helilooja Veiko Tubin, valguskunstnik Margus Vaigur. Laval on Kuresaare Linnateatri näitlejad Lauli Otsar, Markus Habakukk ja Piret Rauk, Endla teatri näitlejad Ago Anderson ja Märt Avandi ning külalisena Lauri Kink.

Lavastus esietendub 1. detsembril Endla suures saalis ning 6. detsembril Kuressaare Linnateatris.

"Sajandi lugu" on Eesti teatrite ühine kingitus Eesti Vabariigile tema 100. sünnipäevaks. Selle raames mängitakse läbi kogu Eesti Vabariigi senine ajalugu. Nii osalevate teatrite arvu kui sarja kestust arvestades on see Eesti teatriloo suurim lavastus. "Sajandi loos" osaleb 22 teatrit, kes toovad lavale 12 lavastust, millest iga lavastus käsitleb ühte aastakümmet Eesti ajaloost. Sari vältab augustist 2017 kuni juulini 2018.