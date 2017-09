Martin Helme: EKRE võimu all teatriinimesed kohe töökohast ilma ei jää

"Ma arvan, et keegi ei peaks kohe enda töökoha pärast muretsema hakkama," vastas Helme BNS-i küsimusele, kas EKRE võimule pääsedes jääks NO99 dramaturg Eero Epner enda Postimehes avaldatud kirjutise "Kurjuse normaliseerumine" pärast suure tõenäosusega tööta, nagu kirjutas Vooglaid väljaandes Objektiiv.

Helme sõnul on küsimus selles, et mis on Eesti kultuuripoliitika. "Näha on, et [sotsiaaldemokraadist kultuuriminister Indrek] Saare juhtimisel ajavad kultuuriinstitutsioonid väga selgelt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) radikaalsema tiiva jutupunkte, mis on vale," lausus Helme.

"Kinnitan, et meie arusaamist mööda on kultuuriasutuste ja -väljaannete rahastamine põhjendatud vaid sellisel juhul, kui toimub rahvuskultuuri taastootmine, ehk uue kvaliteediga Eesti kultuuri tekitamine," rääkis Helme. "Mitte mingisuguste Lääne vasakpoolsete ideede kopeerimine või mingisuguste ilma igasuguse tasemeta soperdiste tootmine. Ja ka mitte selle jaoks ei eksisteeri veel ka kultuuriasutused või - väljaanded, et mingi grupp vähemusi saaks endale sinna mõnusa pesa teha," lisas Helme.

EKRE asejuhi sõnul on kultuuri rahastamine nii eelarveline kui poliitiline valik. "Kultuuri tuleb rahastada, aga siis see peab ka päriselt kultuur olema. See on nii abstraktselt - ma ei arva, et me praegu räägime otseselt ühest või teisest teatrist või väljaandest. See on üldpoliitiline hoiak," lisas ta.

Helme märkis, et käib teatris väga rõõmsa meelega ja kuulab kontserte ning on üldse väga kultuurilembene inimene. Vastates küsimusele, kas teater NO99 tükid hakkavad talle vastu, ütles Helme, et "ei, ma arvan, et neil on väga andekaid asju olnud". "Ma ei arva, et kõik etendused või kirjandusteosed peaksid olema mingi ühe ideoloogilise vitsaga löödud. Arvan, et maksumaksja raha eest tehtude asutustes ei maksaks teha parteipoliitikat. See kehtib ka sotside puhul - see on ju hüsteeriline sotsi-ulg, mis sealt tuleb praegu," rääkis ta.

Helme lisas, et EKRE võimule tulles subsideeriks riik seda kultuuri, mida põhiseaduse preambulist lähtuvalt peab subsideerima, ehk siis rahvuskultuuri.