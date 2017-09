Fotod: Rakvere teatrikino juurde kerkib pooleteist meetri kõrgune pealuu

Lääne-Virumaal esimest korda toimunud nn protsendiseadusest tulenevale kunstikonkursile esitati 11 tööd. Võitjal on töö teostamiseks raha ligemale 12 000 eurot. Sihtasutuse Rakvere teatrimaja juhataja Velvo Väli sõnul sai Bruno Lillemetsa võidutöö "Olla" puhul otsustavaks idee mitmekihilisus.

"See idee oli võetud sümbolina teatrit sümboliseerivast lausest "Olla või mitte olla" ehk legendaarne "Hamleti" lavastuse lause," ütles Velvo Väli ning lisas, et samuti asub Rakvere teatrikompleks teatrimäel, mis oli kunagine kloostri asukoht. "Kõik need säilmed, mis siin aastate jooksul on olemas olnud, ning samuti seegi, et selle maja ehitusel tulid välja uued säilmed."

Teise koha said tööga "Golden Mountain" Oliver Soomets ja Tõnis Hiiessalu ning kolmanda koha tööga "Rambipalavik" Elmet Treier ja Triinu Luming. Žürii tegi ettepaneku lisaks esikolmikule tõsta esile ja ära märkida tööd "Väike Narr" ja "Viiv".

Võistlustöid saab näha 15. kuni 23. septembrini teatrimajas.