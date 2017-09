Meelis Oidsalu: kultuuriasutustes ideoloogilise puhastusega ähvardamine on Eero Epneri mure põhjendatuse otsene tõestus

"Fakt on see, et teatri NO99 ja sellega sarnanevate küündimatu kunstilise tasemega asutuste riiklikuks rahastamiseks puudub igasugune põhjus ning mida varem see ära lõpetatakse, seda parem kogu ühiskonnale," kirjutas Varro Vooglaid portaalis Objektiiv. Teatrikriitik Meelis Oidsalu kirjutas kultuuriportaalile sel teemal repliigi, milles rõhutab, et süsteemne hirmu külvamine poliitilise edu nimel ei ole aktsepteeritav.

"NO99 on iseenesest väga ebaõnnestunud näide võimutruust teatrist, mis viitab tõesti sellele, et sellise arvamuse avaldajad ei ole teatri tegemiste vastu huvi tundnud ega lavastusigi näinud.

Arvan, et ka Euroopa mastaabis on vähe teatreid, kes võimurite kannikatest nii suuri tükke on hauganud kui NO99, sõltumata asjaolust, et tegemist on riigilt toetust saava teatriga.

Võimukriitika ei ole ka riigiteatrites sugugi harv nähtus, nii et kui juba sulgemiseks läheb, siis tuleks vast kõik kollektiivselt kinni panna, ehk oleks esmajärjekorras vaja teatri Piip ja Tuut repertuaar kontrolli alla saada, sest lapsed on ju kõige mõjutatavamad (igaks juhuks rõhutan, et olin sarkastiline).

Et ühe kultuuriinimese sõnavõtu peale nii ähmi täis minnakse, näitab, et kultuuriinimeste sõnal on kaalu. Ja see on ju üdini positiivne. Aga pärast võimulesaamist kultuuriasutustes ideoloogilise puhastusega ähvardamine on Eero Epneri mure põhjendatuse otsene tõestus. Süsteemne hirmu külvamine poliitilise edu nimel ei ole aktsepteeritav, maailmavaatest sõltumata."