Roman Baskin: praegune "Pilvede värvide" versioon on oluliselt karmim Kruusvalli origi

Rahvusooperis Estonia on jõudnud lavaproovideni Rasmus Puuri esimene ooper "Pilvede värvid", mille lavastab Roman Baskin. Ooperi libreto aluseks on Jaan Kruusvalli samanimeline näidend.

Eesti teatrilukku on läinud Mikk Mikiveri tehtud draamalavastus "Pilvede värvid", mis esietendus Draamateatris üle kolmekümne aasta tagasi, vahendas "Aktuaalne kaamera". Ooperile on näidendi põhjal libreto kirjutanud Laur Lomper ning see käsitleb lisaks 1944. aasta murdelistele sündmustele ka taasiseseisvumisaja algusaastaid.

Helilooja Rasmus Puuri sõnul oli "Pilvede värvid" materjalina lihtsalt niivõrd köitev ja liigutav, et see kutsus tegema. "Eelkõige just seetõttu, et selles materjalis olevad küsimused, mis on küsitud 1944. aastal, ei ole ka praegu kuskile kadunud."

Lavastaja Roman Baskin kinnitas, et praegune "Pilvede värvide" versioon on olulisemalt karmim Kruusvalli originaalist. "Seal tuli peretütar tagasi, siin ei tule keegi tagasi," ütles ta ja selgitas, et asjad võtavad järgmises põlvkonnas veel karmima pöörde.

"Ooperit võib igat moodi sõnastada, aga siin tuleks seda käsitleda muusikalise draamana," sõnas Baskin ja tõdes, et ooperis, teatris ja kunstis laiemalt võiks näha vaeva, et teos oleks tõsiseltvõetav.

"Pilvede värvid" esietendub Rahvusooperis Estonia 22. septembril.