Postuumselt ilmus Margus Karu lasteraamat "Hobune Henry unenägu"

Ilmunud on meie seast vara lahkunud Margus Karu seni avaldamata käsikiri "Hobune Henry unenägu". Raamatu illustratsioonide autor on disainer Britt Samoson.

Margus Karu oleks 11. septembril saanud 33-aastaseks, vahendas "Aktuaalne kaamera". Tema eelmised romaanid "Nullpunkt" ja "Täna on täna ja forever on forever" keskenduvad noorte inimeste keerukatele eneseotsingutele. "Hobune Henry unenägu" on aga fantaasiaküllane ja südamlik lasteraamat.

Kirjanik Eia Uus sõnas, et kui Karu eelmised romaanid olid tumedad ja kirjanikule rasked kirjutada ning ka tema tele- ja filmitöö oli närvesööv, siis "Hobune Henry unenägu" on väga helge. Raamat sai inspiratsiooni kunagi Texases Kentucky's elanud kuulsast võidusõiduhobusest John Henry'st.

Margus Karu otsis raamatule kaua illustraatorit, valides lõpuks moekunstnik Britt Samosoni. "Raamatu sõnum on minu silmis see, et me kõik peaksime püüdlema oma unistuste poole ja oskama õigesti tegeleda vastutulevate raskustega," sõnas Samoson.

"Hobune Henry unenägu" sai kirjaniku sünniaastapäevaks raamatukaante vahele sõprade eestvedamisel ja Hooandja toel. Kogu raamatumüügist saadud tulu läheb heategevuseks. Margus Karu fond hakkab toetama vaimse tervise alast teavitustööd ning igal aastal 11. septembril antakse välja noore talendi auhind, mille raames saavad kuni 32-aastased noored taotleda tõukestipendiumit oma lõpetatud käsikirjale.