Muinsuskaitseameti peadirektor Linnahalli seinamaalingust: see on mage

Siim Raie tõdes, et isegi kui Linnahalli seinale tehtud maalingud on rahva seas populaarsed, siis ei vähenda see fakti, et tegemist on seaduserikkumisega. "Selle teostaja oleks pidanud saama enne Muinsuskaitseametilt loa, mida neil ei ole ning mida nad ei saagi saada, kuna mälestise rikkumine on ebaseaduslik."

"Need, kes on selle teo teinud, peavad selle heastama, ning kindlasti tuleb välja selgitada, mis ajenditel seda tehti," ütles ta ja kinnitas, et riiklikud mälestised peavad säilima sellisena, nagu nad kaitse alla on võetud. "Seda grafitit ei ole seal kunagi olnud, vahet ei ole, kas see tehti eelmisel või üle-eelmisel nädalal, Linnahalli omanik peab selle sealt maha pesema."

Raie kinnitusel on aga ettevalmistused juba tehtud ning 13. septembril hakatakse teost Linnahalli seinalt maha pesema. "Me pakkusime neile aprillis välja igasugu variante, näiteks see, et katku hoone ajutiselt tellingutega ning maaligu sinna peale."

"Praegust teost mina kunstiks küll pidada ei saa, see ei vasta tänavakunsti reeglitele, on üsna mage ning sellel puudub sõnum," nentis ta ja kinnitas, et me ei saa uut loomingut luua olemasoleva kultuuripärandi peale. "See on lihtsalt barbaarne."

"Arhitekti loast või Linnhalli aktsiaseltsi nõukogu liikmete loast jääb mälestiste puhul väheks, iga korteriühistu esimees teab, mida tähendab fassaadi remontimine, isegi hoonete puhul, mis ei ole mälestised," selgitas Raie ja ütles, et talle jääb arusaamatuks, kuidas Tallinna linn enda mälestisega üldse midagi sellist lubas teha. "Me ei tohiks seda pidada kunstiks, sest rikutud on seadust."

"Poliitilised kampaaniad olid, on ja jäävad, aga seda ei tohiks teha ei kultuuripärandi ega noorte arvelt," ütles muinsuskaitseameti peadirektor.