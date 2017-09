Arvo Pärdi sünnipäevakuul kõlavad tema muusika ettekanded mitmel pool maailmas

Soomes mängis Pori Sinfonietta kaks kontserti oma peadirigendi Janne Nisoneni käe all uue hooja alustuseks 31. augustil Kesk-Pori kirikus ja 1. septembril Kokemäe kirikus. Öökontsert kandis pealkirja "Yllätys“, Arvo Pärdilt oli mõlemal korral kavas "Fratres".

2. septembril, kui meil toimus Tõnu Kaljuste juhatusel "Pärdi päevade“ avakontsert "Collage“, mängisid Šveitsis Flüeli-Ranfti Kapellis Baieri Raadio sümfooniaorkestri solistid, ka siin oli kavas Pärdi "Fratres“, aga keelpillikvarteti versioonis. Kontsert kuulus Sarnensee kammerfestivali 10. aastapäeva programmi. Hollandis Amsterdami Dominicuskerkis esitasid Pärti samal päeval Midsummer Ensemble'i koor ja orkester, juhatas Jeroen Spitteler, ettekandel "Aadama itk“ ja "Cantus Benjamin Britteni mälestuseks“. Haruldusena leiab kavast veel tervikuna Cyrillus Kreegi Requiemi, kus tenorisolistiks Maarten Stevens. Saksamaal Egestorfis mängis prantsuse keelpillikvartett Quatuor Hermès "Fratrest“. Hollandis Breda Jumalaema kirikus kõlas "Fratres“, kus esitajaks projektorkester Qui Vive, juhatas Ad van Unen.

Arvo Pärdi asjatundjana tegi Paul Hillier Saksamaal Osnabrücki Püha Peetruse katedraalis (Dom St. Petrus) kavas "Raum und Klang“ 2. septembril Pärdi "Te Deumi“ ettekande, tema käe all esinesid QhorWerk Ruhr, pianist Sebastian Breuing ning Osnabrücki SO instrumentalistid – 31. festivali Niedersächsischen Musiktage avaõhtuna, kordus tehti 4. septembril Saksamaal Verdeni toomkirikus.

4. septembril mängiti Pärti Lapimaal, Lapi ülikooli avaaktusel Rovaniemi Fellmann Hallis, Lapimaa Kammerorkestrilt kõlas "Quintettino“, selle kõrval Philip Glassi III osa keelpillikvartetist nr 5 orkestriseades. "Fratres“ oli kavas 6. septembril Šveitsis Bieli Kongressihoones, mängis Sinfonie Orchester Biel Solothurn Stefan Blunieri juhatusel. 7. septembril kõlas sama kava Solothurni kontserdimajas, otseülekandega Šveitsi Klassikaraadios.

7. septembril oli Risto Joostil kaalukas kontsert Tšehhimaal Ostravas, mis kuulus muusikafestivali "Ostrava päevad“ (Svatováclavský hudební festival) programmi, korraldajaks Ostrava uue muusika keskus. Ostrava evangeelses Kristuse kirikus juhatas ta Leoš Janáčeki nime kandva filharmoonia sümfooniaorkestrit, kavas Arvo Pärdi "Lamentate“, kaastegevad kontsertkoor Permoník ja Leedust pärit pianist Lukas Geniušas, ning kõrval Ferenc Liszti suurteos "Dante sümfoonia“. UK-s Shetland Artsi sarjas "In Our Homeland“ mängisid pianist Neil Georgeson ja tšellist Abby Hayward samal päeval Arvo Pärdi "Fratrest“.

Arvo Pärdi "Fratres“ kõlas 9. septembril ka Rumeenias Enescu festivalil Bukaresti Raadiosaalis: mängis George Enescu nimeline Filharmooniaorkester Dmitri Sitkovetski juhatusel. Šveitsis Yverdon-les-Bainsis kõlas "Salve Regina“, esitajaiks Lausanne'i Linna koor ja Benjamin Righetti orelil, juhatas Renaud Bouvier.

Madalmaade Kammerkoor koos Amsterdam Sinfoniettaga on esinemas Lõuna-Ameerikas. Gabriel Fauré Requiemi kõrval on kõikjal kavas Arvo Pärdi "Da pacem Domine“, juhatab Candida Thompson – kontserdid 9. septembril Columbias Bogotá Teatro Major'is, 11. ja 13. septembril Argentinas Buenos Aireses Lõuna-Ameerika mainekaimas teatrimajas Teatro Colón ning 14. septembril Tšiilis Santiago Kultuurikeskuses 660.

Täna on Arvo Pärdi sünnipäev. Lisaks Hollandi Kammerkoorile ja Amsterdam Sinfoniettale Buenos Aireses esitatakse ta muusikat täna veel New Yorkis, kontserdipaigaks Good Shepherd-Faith Presbyterian Church; Jupiter Symphony Chamber Playersi kavas "In Homage“ kõlavad Pärdi "Da pacem Domine“ keelpillikvartetilt ning "Fratres“, mida mängivad Vadim Gluzman viiulil ja Maxim Lando klaveril (kava mängitakse täna kahel korral ühes ja samas kirikus). Venemaal Krasnojarski orelisaalis mängib Andrei Bardin suurejoonelisel festivalil "Asia-Siberia-Europe“ orelipala "Trivium“, see on kavas "Sheng through the Centuries“. Veel kõlab "Cantus in Memory of Benjamin Britten“ UK-s Redhill Sinfonialt Redhilli Püha Kolmainu kirikus, kus esitust juhatab John Beswick.

Üks parimaid võimalikest muusikalistest tervitustest Arvo Pärdile saab teoks maestro sünnipäeva puhul aga "Pärdi päevadel“ Eestis. See on festivali viimane kontsert täna Tallinnas. Pärast eilset kontserti Tartus kõlab Tallinnas Jaani kirikus õhtul kell 19 kava, kus kuulsamaid briti vokaalgruppe The Tallis Scholars oma kunstilise juhi Peter Phillipsi juhatusel laulab inglise ja prantsuse renessansiajastu heliloojate kõrval viis teost Arvo Pärdilt. Kava kannab nimetust "Tintinnabuli“ ja selles kõlavad Arvo Pärdi "Triodion“, "The Woman with the Alabaster Box“, "Tribute to Caesar“, "Nunc dimittis“ ja "Which Was a Son of...“. Pärti on Tallis Scholars varemgi esitanud paljudes maades, mitmetes erinevates programmides ning plaatidel, mis on välja antud peamiselt nende oma firma Gimell Records poolt.

Rõõmustavaid ettekandeid Arvo Pärdi loomingust tuleb järgmistelgi päevadel veel ja veel. Palju õnne, parimat tervist!