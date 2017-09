Sõnasäuts. Mu süda laigib

Kuid, nii Paul Saagpaku raamatust “Valik vähelevinud sõnu” ja ka August Voldemar Kõrva koostatud “Uute ja teiste vähemtuntud sõnade sõnastikust”, ilmneb, et sõna ‘laikima’ on Johannes Aaviku poolt juba 20. sajandi algul välja pakutud uudissõna. Tõsi küll, inglise “to look like” eeskujul - tähenduseks 'välja nägema, teatavat välimust evima’. Aavik on korduvalt oma raamatus “Ideepe. Johannes Aaviku ideede päevik” kasutanud ka sõna ‘laikimus' -- 'väljanägemine' tähenduses.

Teema lõpetuseks aga üks minu enda poolt tehtud kalambuur sõnamängukogust “@keitivilms” - Mu süda laigib.

