Just Film kutsub lapsi ja noori filme hindama

30. septembrini on kõigil 7-13aastastel lastel ja noortel võimalik kandideerida Just Filmi lastežüriisse. Viie väljavalitu põnevaks ülesandeks on vaadata ära kõik lasteprogrammis linastuvad filmid, et välja valida parim. Vanemad, 14-19aastased filmihuvilised saavad ametit proovida noortežüriis, mis selgitab välja noorteprogrammi parima filmi.

«Laste- ja noortežürii liikmed peavad sel aastal ära vaatama kuni 10 filmi, et koos teiste žüriisse kuuluvate laste ja noortega teha vastutusrikas otsus,» sõnas Just Filmi tegevjuht Mikk Granström. «Peale filmide vaatamise saavad noored aimu, kuidas käib rahvusvaheliste žüriide töö maailmatasemel festivalil,» lisas ta.

Lisaks žüriile on võimalus osaleda ka noorte kriitikute klubi töös. Klubisse kuulub kaheksa terava sulega noort filmihuvilist, kelle ülesanne on vaadata Just Filmi programmides linastuvaid filme ning jagada mõtteid publikuga Just Lehe ja Postimehe Just Filmi rubriigi kaudu. Lisaks on noorte kriitikute klubil au välja anda kDOC@Just programmi parima dokumentaalfilmi auhind.

Kandideerida saavad 16-19aastased noored. Kasuks tuleb hea inglise keele oskus. Festivalimöllule eelneb tutvumis- ja koolituspäev koos Just Filmi noortežürii ja fotograafidega ning ettevalmistusperiood, mille jooksul toimuvad iganädalased kohtumised.

Just Film on Eesti suurim laste- ja noortefilmide festival, mis leiab aset juba 17. korda. Linastused toimuvad Coca-Cola Plazas, Apollo kinos Solaris ja kinos Kosmos IMAX.

Täpsema info žüriisse ja nooreks kriitikuks kandideerimise kohta leiab Just Filmi kodulehelt.