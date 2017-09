Kirjanike liidu esimehed. Tiit Aleksejev: kirjandus peaks maailma tooma selgust

Tiit Aleksejev tõi välja, et kirjanike liidu juhtimise juures tuleks välja tuua kaks erinevat aspekti. "Üks seisneb selles, et kirjandus oleks laiemalt nähtav, sest ma olen veendunud, et kirjandus on tõsine asi, mitte ainult meelelahutus," sõnas ta ja selgitas, et teine on ametiühinguline liin. "Tuleb seista autoriõiguste eest ning me oleme toetanud ja stipendiumi maksnud inimestele, kes seda tõesti vajavad."

"Ma ei ole küll märganud, et mõni hauakivi oleks paigast liikunud ning keegi oleks seal end ringi keeranud, ma arvan, et neil oleks selle järjepidavuse üles hea meel," sõnas Aleksejev ning tõdes, et tõenäoliselt oleksid kunagised kirjanike liidu juhid praeguse olukorraga pigem rahul. "See organisatsioon on olnud õigel kursil, lihtsalt mõned ajad on olnud närusemad kui teised, kuid sellest on üle saadud."

"Kirjandus peaks maailma tooma selgust, mitte segadust, see ei tähenda, et tuleks vältida ebamugavaid teemasid," sõnas ta ja kinnitas, et ka traagilise loo puhul peaks jääma mingi lootusemoment.