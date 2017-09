Välishinnang: ERM teeb liiga vähe sotsiaalteadustööd

Olukorra parandamiseks näeb muuseum lahendusena paremat koostööd teiste teadusasutustega.

ERMis töötab umbes 15 inimest, kes tegelevad iga päev peamiselt teadustööga.

"See distsipliin on pisut muutunud, aga me töötame jätkuvalt nii tänapäeva ühiskonna uurimisega, nõukogude aja uurimisega, kogude uurimisega ja täiendame teadustegevuse abil ka kogusid ja nendest omakorda sünnivad näitused. Nii et ka näitused on meie puhul teadustööst välja kasvanud," selgitas ERMi teadusdirektor Pille Runnel.

Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel arvas, et hinnangud annavad aluse ERMile mõtestada oma positsiooni. Kuidas ühildada kaks päris vastuolulist tegevust:

"Ühelt poolt rahvale meie kultuuripärandi tutvustamine ja teiselt poolt teadustöö, mis nõuab väga sügavat süvenemist, teatud mahtu. Seda mahtu praegu sotsiaalteadustes ei leidnud hindajad olevat."

Pille Runneli sõnul on tulemus tegelikult väga hea ja negatiivse hinnangu põhjus eelkõige selles, et ERMi põhiline uurimisvaldkond etnoloogia asetub hinnangukriteeriumite järgi kuhugi humanitaar- ja sotsiaalteaduste vahele. Samuti mõjutas teadustöö tegemist uude majja kolimine.

"Teadushindamisel, mis on Eestis tippteaduse poole kaldu, oleme praegu anomaalia, see on ka tulevikus keeruline."

Runneli sõnul peaks ERMis tehtav teadustöö arenema suurema koostöö suunas. Sama toodi välja ka välishindamisel.