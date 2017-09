Sõnasäuts. Tohuvabohu ulatub vanasse testamenti

Ka saksa keeles on see sõna üsna nooruke. Kirjakeeles on ‘tohuvabohu’ registreeritud alates 19. sajandi algusest ja selle ühe varasema kasutajana mainitakse Johann Wolfgang von Goethet. Prantsuse keeles on sõnal ‘tohu-bohu’ märksa pikem ajalugu, mis ulatub 16. sajandisse.

Sõna ‘tohuvabohu’ on pärit heebrea keelest. Vanas testamendis on selle väljendiga tähistatud maailma seisundit enne jumaliku loomise algust. Eesti keelde on seda väljendit traditsiooniliselt tõlgitud sõnadega ‘tühi’ ja ‘paljas’, aga heebrea keelendi täpse tähenduse üle käivad teoloogide hulgas seniajani vaidlused. Laialt levinud arvamuse järgi tähendas see kaost, korralagedust, kuid ilmselt tõi ebakindlus täpse tähenduse suhtes mõnel puhul kaasa selle, et heebrea väljend jäeti üldse tõlkimata.

Nii on sõnast ‘tohuvabohu’ saanud lõbus ja ilmekas rahvalik sõna, mille seost piibliga ei osata isegi kahtlustada.

