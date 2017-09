Ullo Toomi rahvatantsustipendiumi saab tantsujuht Maire Udras

Halduskogu annab stipendiumi Maire Udrasele pidulikult üle tantsutaat Ullo Toomi 115. sünniaastapäeval 14. septembril kell 13.30 Tallinna raekojas.

Maire Udras on Võrumaal tegutsev mitmekülgne, uutest ideedest vaimustuv tantsuõpetaja, looja ja lavastaja, kelle juhendatavad rühmad kuuluvad Eesti paremikku.

Maire Udras on olnud Kai Leete tantsude võistutantsimise ja naisrühmade võidutantsimise üks korraldajatest, Võru Folkloorifestivali eestvedaja ja programmitoimkonna liige.

Aastast 2007 on Maire Udras kuulunud üle-eestiliste tantsupidude lavastusgruppidesse ning viimasel kahel üldtantsupeol oli ta naisrühmade liigijuht. 2014. aasta tantsupeol pälvis Udrase lavastatud tants “Põlvest põlve” parima lavastuse tiitli ning talle anti Kristjan Toropi preemia.

Tantsupeo üldjuht Ülo Luhti sõnul on Maire Udrasel imekspandav töö- ja õppimisvõime, mis teda elus on saatnud ja sihile viinud.“ Samas on talle looduse poolt antud imeline sisemine rahu ja soojus, mingi seletamatu sisemine jõud, mis paneb tantsijaid teda märkama ja kuulama,” ütleb Luht ning lisab: “Maire kehastab kõiki neid väärtusi, mida Ullo Toom väga kõrgelt hindas ja oma õpilastele õpetas – tema täpsus ja nõudlikkus tagab nauditava tulemuse nii tantsijale kui ka pealtvaatajale.”

Ullo Toomi stipendium on rahvatantsuliikumise kõrgeim tunnustus, mille pälvib laureaat Eesti rahvatantsul ja/või autoritantsul põhineva silmapaistva tegevuse eest. 1987. aastal loodud Ullo Toomi Fondi eesmärk on jäädvustada mälestust Ullo Toomist ning väärtustada rahvatantsualast tegevust. Toomi stipendiumi saajate seas on olnud näiteks Maie Orav, Mait Agu, Ilma Adamson, Helju Mikkel ja teised tuntud rahvatantsujuhid.

Stipendiumi kätteandmist korraldavad Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts ning toetavad Eesti Kultuurkapital ja Võrumaa Omavalitsuste Liit.