Otseülekanne lõppenud: Jaak Jürison räägib, mis tunne on olla pagulane

17:30 toimub Solarise Apollos kohtumine maailmasõja ajal Eestist põgenema sunnitud Jaak Jürisoniga, kelle teos „Viimane rong Eestist“ on esimene raamat sarjas „Mu kodu oli Eestimaa“, milles ilmuvad nende inimeste liigutavad lood, kes on olnud sunnitud kodumaalt lahkuma, lood rasketest katsumustest, südamevalust ja igatsusest – igatsusest Eesti järele.

Mis tunne on olla pagulane? Mis tunne on elada põgenikelaagrites sõjajärgsel Saksamaal? Need on küsimused, millele paraku teab vastuseid kahe maailmasõja vahel Eesti Vabariigis sündinud Jaak Jürison nägi oma kodumaa mitmekordset okupeerimist Nõukogude Liidu ja Saksamaa poolt.

1944. aastal õnnestus poisikesel koos emaga põgeneda pealetungiva Punaarmee eest Saksamaale. Viie aasta möödudes said nad nagu tuhanded teisedki eestlased oodatud võimaluse alustada uut elu Ameerika Ühendriikides. Nüüd on Jaak Jürison Ameerika Ühendriikidest tagasi armsal sünnimaal, et oma mälestusteraamatut tutvustada ja lugejatega kohtuda.

Autor meenutab värvikalt nii väikseid kui tähtsamaid sündmusi, nii sügavalt isiklikke kui ka geopoliitiliselt olulisi juhtumisi. Tunneme kaotusi ja ebakindlust, mida võõrokupatsioon endaga kaasa toob. Tunneme ka totalitaarse korra all elamise hirmu, sest kodu või lähedasi võidakse iga hetk läbi otsida ja perekondi Siberi kõledatesse steppidesse saata. Autoriga koos elame üle hävitavaid pommirünnakuid ja kaks ohtlikku põgenemist Punaarmee käest, üks Eestis ja teine sõja lõpul Saksamaal. Saame teada, kuidas tuli autor toime väljakutsega elada põgenikelaagrites sõjajärgsel Saksamaal ning kuidas tal õnnestus Ameerikasse emigreeruda.