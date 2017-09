Arvustus. Avey Tare nõudlik, aga kummastav elektroakustika

Animal Collective'i üks tuumikliikmetest Avey Tare alias David Portneri bändivälised projektid sisaldavad esimest sooloalbumit aastast 2010 "Down There" ja kõrvalbändi Avey Tare's Slasher Flicks. Juba kolm aastat tagasi hakkas ta ka kirjutama teist sooloalbumit, aga pidi tänu Animal Collective'i tegutsemisele need ideed kõrvale jätma. Eelmisel aastal aga tegi bändikaaslane Josh Dibb (alias Deakin) julgustava ettepaneku materjaliga tegelda, pakkudes ennast salvestama.

Tulemuseks on äraspidine elektroakustiline helimaailm, kus naasevad varased Animal Collective'i veider-folgi mõjud (arvestades, kui psühhpopilikuks ja elektrooniliseks AC hiljem arenes). Kuulates kas või kolme avapala, pole Avey Tare kindlasti eemaldunud kuulajasõbralikkuse ideaalidest. Need laulud on kirjutatud võibolla uitmõttelisemalt ja hägusamalt võrreldes AC poptippudega, aga omal kombel säilib heakõlaline meeldejäävus. Kaheosaline "Lunch Is Out Of Order" liigub helikollaažide territooriumile, seejärel tuleb kõige popilikum teema "Jackson 5", mis näitab, et ka elektroonika rolli heliefektidele taandades suudab Avey Tare hoida senist taset psühhedeelses pop-laulukirjutamises.

Seejärel kõvasti autsaiderlikumale folk-alale liikudes näitab laulukirjutaja soovi võtta märksa lõdvemalt võrreldes pärisbändi viimase aja heliideoloogiaga. See annab tulemuseks nõudlikuma versiooni sedasorti helimaailmast, mida Avey Tare valdab (ja mida läbi aegade ka AC on vallanud). Äraspidiselt meeldejäävat kaunidust serveerib ta aga endiselt heldelt läbi terve plaadi.

Võiks ehk väita, et "Eucalyptus" on Animal Collective'i juurte juurde naasmine soolokontekstis (kuigi tegelikult oli neljandaks AC albumiks tituleeritav "Here Comes The Indian" hoopis esimene plaat, kus olid esindatud kõik neli AC liiget). Mis ei tähenda, et lüke on tingitud ideede otsa saamisest, pigem kasutab Avey Tare võimalust taaskülastada vana lähenemist värskel moel ja kannab selle väljakutse auga välja.

Kuulake albumit.