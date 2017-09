Sirje Runge: kurbus on hea asi, aga väga raskesti talutav

Sirje Runge meenutas, kuidas ta 70ndatel kunstiväljale sisenes.

Runge ütles, et igasugune kunstnik on pind ühiskonna perses.

"Ma teen seda, mida ma tahan teha. Seda, ilma milleta ma elada ei saa. See on ülim ausus iseenda vastu. Sealt tuleb see pinnu osa ka mõnes mõttes, eksole. Minu puhul on üks osa sellest pinnust see, et ma maalin tühjust ja nähtamatust."

Kunstiteadlane Andres Kurg rääkis, et Runge kuulub sugupõlve 70ndate ja 80ndate kunstnikest, kes teadlikult eemaldusid igasugusest selgest narratiivsest süžeest ja hakkasid töötama seeriatega.

"Minu jaoks ühel hetkel aeg tõmbus kokku. Ma tundsin, et surm on mul täpselt nina all: sinna ei ole enam sekunditki aega. Muidugi oli see lihtsalt tunne. Sain aru, et mul on väga vähe jäänud olemas olla. /---/ Kurbus ei kao mitte kuhugi. Kurbus on hea asi tegelikult, aga väga raskesti talutav," sõnas Runge muu hulgas.

Runge töödega saab Haus galeriis 23. septembrini tutvuda näitusel "Vana Veenus. Noor Veenus".