Tallinna muusikakeskkooli lapsevanemad kardavad, et uues majas jääb ruumi väheks

Muusikakeskkooli lapsevanemate allkirju kandev pöördumine läkitati kultuuriministrile, haridus- ja teadusministrile ning riigikogu kultuurikomisjonile ning vanemate sõnul soovisid nad toetada kooli õpetajate poolt üles tõstetud probleeme uue õpikeskkonna puuduste pärast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lapsevanema Indrek Lubergi arvates on uus kool tegelikult suurepärane võimalus. "Meie mure on aga see, et sellesse algselt kolmele koolile planeeritud hoonesse on nüüd juurde poogitud ministeeriumi poolt riigigümnaasium," sõnas ta ja selgitas, et see vähendab ilmselgelt ruumiprogrammi.

Muusikakeskkooli direktor Timo Steineri sõnul otsitakse ruumiprobleemidele veel lahendusi, samas võib riigigümnaasiumiga ühes hoones asumine ka võimalusi juurde tuua. "Iseenesest kool näeb seal teatavaid võimalusi gümnaasiumi ruumide kasutamise osas kaunite kunstide arenguks, kasutades neid klasse näiteks harjutamiseks," lisas ta.

Ka Haridusministeerium näeb võimalust, et planeeritavas kultuurikallakuga riigigümnaasiumis hakkavad õppima ka kunstide kooli gümnasistid.

Tallinna muusikakeskkooli, Georg Otsa muusikakooli ja Balletikooli ühendava kaunite kunstide kooli uus maja peaks valmima 2020. aastal.